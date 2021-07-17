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西歐大水災 荷蘭盧森堡亦現災情

2021-07-17 列印
■西歐遇上百年一遇的大水災。美聯社
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　　西歐數國水災死亡人數已上升至最少九十一人。德國和比利時成重災區，單在德國估計最少有八十人喪生，比利時也錄得十一宗死亡個案，另有多人失蹤。連荷蘭和盧森堡亦現災情。

失蹤人數料達1300人



　　有美媒引德國當局指，失蹤人數可能多達一千三百人。傳媒形容這是西歐百年一遇的大水災，也是德國自二戰後最嚴重的天災。有河流決堤，引致廣泛地區水浸，也有房屋倒塌。多城成澤國，居民紛紛爬上屋頂避水，當局要出動直升機救人。氣象局預測惡劣天氣還會持續一段時間，周五的雨勢可能會更大。德國總理默克爾對這場災難感到震驚，對有人喪失生命感到悲痛。已責令相關部門迅速全力救災，為災民提供協助。數以百計的士兵已奉命出動救災。

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