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海地總統夫人首公開遇襲後照片

2021-07-17 列印
■海地第一夫人馬丁身受重傷。網上圖片
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　　海地總統莫伊茲（Jovenel Moise）日前遇刺喪命，第一夫人馬丁（Martine Moise）也身受重傷。於美國邁阿密醫院治療的她，昨日在Twitter發文感謝醫護人員的協助，並首度公開自己遇襲後的相片。四十七歲的馬丁在Twitter上寫道：「感謝守護天使團隊幫助我度過這段可怕的時光。因為你們的溫柔觸碰、體貼和照料，我得以堅持住。」她並附上一張自己躺在病牀上的照片，可以看到她的右臂纏着繃帶。而馬丁日前的帖文形容，喪夫之痛無法磨滅。

　　另海地警方續查總統莫伊茲遇刺身亡事件，拘捕其首席保鏢及三名保安，又在社交媒體發佈兩名被捕疑犯與目前正被通緝的海地前反對派參議員約瑟夫會面照，並指照片是三人在多米尼加首都一家酒店拍攝，當時正策劃暗殺行動。





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