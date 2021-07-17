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18歲小夥子 月底跟貝索斯上太空

2021-07-17 列印
奧利華．德門 （Oliver Daeman）
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　　美國資產管理公司Somerset Capital Partners行政總裁尤斯．德門（Joes Daemen）的十八歲兒奧利華．德門（Oliver Daeman）將於本月下旬參與太空旅遊公司藍色起源（Blue Origin）的太空旅遊計劃，跟隨富豪貝索斯上太空，到時將會成為有史以來上太空的最年輕的人。

　　據藍色起源資料顯示，奧利華．德門是一名物理學生。該公司沒有透露其父尤斯‧德門付出多少錢投得這個機位。不過，該公司指出，這次旅程將會實現這名年輕人有生以來的夢想。他由四歲起，便迷上太空、月球和火箭。按照計劃，火箭將於本月二十日發射升空。同行的除了貝索斯外，還有八十二歲資深飛行員芬克（Wally Funk），到時將成為歷來上太空最年老的人。火箭將會運載太空船到距離地球一百公里外的高空，讓團友體驗無重狀態。預計整個旅程歷時約十分鐘。



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