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驚險！大樓失火 南非母拋孩子落樓由路人接住

2021-07-17 列印
驚險！大樓失火 南非母拋孩子落樓由路人接住
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　　南非因前總統祖馬被捕入獄引發騷亂，至今已造成一百一十七人死亡，超過二千二百人被捕。而日前一棟被示威者縱火大樓發生驚險情況，一對母女被困在二樓室外的棚架上，情急下母親直接將兩歲女兒往下拋，並由路人給接住。

  驚險一幕全程被拍下來。據報，二十六歲的母親曼尤妮，失火當下她和二歲女兒在十六樓，逃生時由於濃煙以及大火，被困二樓。她們就逃至室外的陽台棚架，她請路人幫忙接住，並將女兒丟下去，最後一眾路人成功接住女童。



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