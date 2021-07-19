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紐約男子當街搶走男童 被起訴企圖綁架

2021-07-19 列印
■警方以企圖綁架及傷害兒童罪將圖中白衣男子逮捕。網上圖片
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　　美國紐約皇后區街頭發生一宗驚人的企圖綁架案。有一名五歲男童與家人為父親送餐時，在母親面前五米內被一名駕車而至的男子直接抱走，幸好母親及時在車子發動前將男童由車窗拖出。翌日警方拘捕涉案的男子，並正緝捕另一疑犯。

　　據網上流傳的片段可見，該五歲男童跑在母親前面數米，突然白衣男子從路邊停泊汽車衝出，抱走男童放到汽車後座。男童母親追上，發現男子鎖上車門，最後她成功在車子發動前將兒子由車窗拖出。行動失敗的疑犯隨即開車逃走，附近民眾協助攔截不果。報道指，男童身體無受傷。





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