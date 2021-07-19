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默克爾接班人 視察洪災區嬉笑惹眾怒

2021-07-19 列印
　　西歐多國暴雨成災，造成至少一百八十三人喪生，其中重災區德國的死亡人數上升至一百五十六人，超過六百七十人受傷。德國及比利時受災最嚴重的地區，洪水開始消退，民眾加緊清理，傳媒形容工作艱巨。德國總統斯泰因邁爾上周六與被視為默克爾有力接班人的州長、執政黨基民盟主席拉舍特（Armin Laschet）前往北威州視察災區，期間拉舍特被拍到與身邊人有講有笑，遭到輿論炮轟，拉舍特事後在社交網站致歉。據報，拉舍特在他人發言時在其身後不遠處與旁人開玩笑，露出嬉笑的表情，甚至開心大笑持續幾秒鐘，令人側目。





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