吉卜力美術館 眾籌千萬日圓一天達標

日本三鷹之森吉卜力美術館受到新冠疫情影響營運趨於嚴峻，擁有美術館的三鷹市政府日前發動群眾募捐，沒想到只花一天就達成一千萬日圓（逾七十萬港元）的目標。三鷹之森吉卜力美術館從二十年前開業以來，受到許多動畫迷喜愛，但自從疫情爆發以來，不得不持續採取臨時休館或限制入館等措施。最終三鷹市政府上周四發動群眾募捐，結果只花一天就達到一千萬日圓目標。據館方指，三鷹市發放的支持運營的補助金，不足以支援全部運營，指如果赤字持續，預期設施的運營和未來的維護計劃都將受到威脅。三鷹市政府則表示，接下來也難估算門票收入何時能恢復往常，能獲得民眾協助真的非常感謝，也希望盡可能有更多人持續提供協助。據報，該項目沒有獎勵，且要捐贈至少五千日圓；不過，三鷹吉卜力美術館會寄感謝卡給捐贈者。