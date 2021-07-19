正妹搬水泥養家爆紅 被揭「賣慘」騙網民

近年網上短影音平台興起，內地亦出現各種不同的網紅。而由二○一七年起一名長相甜美的「水泥妹」張方方，因每天搬約二千袋水泥養家的勵志故事，感動了不少網民；不過，近日她被網民「起底」，發現她家境優越，且平日駕林寶堅尼跑車代步。群眾質疑她「賣慘」騙網民，但她本人反駁指「車子是搬水泥賺的」。二十七歲的張方方是二○一七年八月時內地網紅，宣稱因丈夫曾當電銲工傷了眼睛，成了八級殘障，家裏又有兩個孩子要養。她直播搬水泥時，亦獲不少網民大方贊助。但近日有網民「起底」，指出她的家境優渥，家裏有車有房，質疑其騙同情，才拍攝搬水泥影片，製造家貧的假象。她就指，超跑是她日夜搬水泥賺來的。目前網上有關張方方的家庭背景與真實身份有許多版本瘋傳，未有定論，成內地網民熱話。