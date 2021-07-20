「印度神童」點名台灣 籲採傳統方式抗疫

「印度神童」一向認為疫苗效用不大，新片段中亦保持此觀點，並認為長期來說甚至可能帶來傷害，「我們已經能看到那些疫苗普及率最高的國家，儘管努力想保護好自己，卻被數波疫情淹沒」，他預測包含烏拉圭、匈牙利、塞席爾等疫苗高度接種國，未來恐登上染疫死亡率最高的國家排行。
阿南德一直強調，要遵循傳統印度教及佛教中的「阿育吠陀」自然醫學抗疫，例如，食用寬筋藤（Giloy）等草藥，維持接觸陽光、新鮮空氣的自然生活，不要對現況感到過度害怕，保持積極正向的信念。
暑假來臨，青少年上網交友宜特別小心，以免淪為黑社會的吸納對象。警方發現，有三合會成員在網上「收O靚」，利用社交通訊軟件兜搭年輕人，誘導他們「跟大佬」。警方在七月十四日至十八日在西區展開代號為「晨旭」的...
2021-07-20
北京有公司舉行員工一分鐘超市搶購的福利活動，其間不但有女員工直奔向水果區，裝滿一車榴槤、葡萄等水果；據悉當日有部門更成功共購買逾九千元人民幣（約一萬港元），令負責結帳的老闆笑指自己心臟不好。活動被拍攝並上傳，引網民的熱論，紛留言表示羨慕。 老闆一邊付款一邊捂着自己的胸口，指自己心臟不好。網民留言表示「這麼有趣的老闆哪裏找？」、「良心老闆！」、「這樣的老闆還有嗎？都是別人家的老闆」，更有人笑言，「好有意思的公司，隔着屏幕都感覺老闆肉疼」、「老闆的心撲通撲通的跳呀，太低估打工仔的潛力了」。
2021-07-20
「印度神童」阿南德昨日又發佈新預言影片，不但指出未來幾個月全球將會面臨「第三波疫情」，更指出情況最慘重的時期將落在明年四月。另外，這次阿南德還特別點名「台灣」，並建議台灣與其他東南亞國家遵循自己的傳統方式對抗新冠病毒，並認為「會看到很大效果」。 「印度神童」一向認為疫苗效用不大，新片段中亦保持此觀點，並認為長期來說甚至可能帶來傷害，「我們已經能看到那些疫苗普及率最高的國家，儘管努力想保護好自己，卻被數波疫情淹沒」，他預測包含烏拉圭、匈牙利、塞席爾等疫苗高度接種國，未來恐登上染疫死亡率最高的國家排行。 阿南德一直強調，要遵循傳統印度教及佛教中的「阿育吠陀」自然醫學抗疫，例如，...
2021-07-20
西半山為傳統豪宅地段，往來中區核心商業區便捷。今次帶大家精選位於柏道的瑞麒大廈，實用面積1650方呎，採3房1套房，具有典型豪宅廳大房大優勢，加上單位裝潢摩登美觀，木系家具令到整體顯得大氣。 ...
2021-07-20
市場憂慮環球疫情惡化，加上中美緊張關係升級，外圍股市全面急挫，美股杜指周一早段已跌超過800點。杜指曾跌842點，至33845點，跌幅為2.43%。標普指數早段亦大跌2.02%，報4239點；納斯達克...
2021-07-20
美國男子籃球隊於周日東京奧運前最後一場熱身賽，在拉斯維加斯主場以83:76，擊敗應屆男籃世界盃冠軍西班牙，一洗熱身賽首兩輪連敗頹風。補選球員馬刺前鋒基頓莊遜今仗表現出色，正負值十八更屬全隊最高，在球隊周一啟程飛往東京前注下強心針。 美國隊上周五再戰澳洲的賽事取消，令原本共五場的東京奧運熱身賽變成四場。周日最後一戰對有加斯勞兄弟和魯比奧等NBA球星壓陣的應屆男籃世界盃冠軍西班牙，美國球員表現回復水準，拓荒者射手連納投進全隊最高十九分和交出六次助攻。 補選基頓莊遜有驚喜 因奇雲羅夫退隊獲補選入伍的馬刺前鋒基頓莊遜貢獻全隊第二高的十五分，而他在陣的時間美國獲正十八分，正負值屬全隊...
2021-07-20
當大家愈來愈重視健康生活的時候，就是享受假期，同樣不能鬆懈，所以即將推出本地郵輪公海遊活動Super Summer Seacation的星夢郵輪，特別在雲頂夢號（Genting Dream）郵輪呈獻名...
2021-07-15
無線昨晚直播《聲夢傳奇》決賽，五強學員炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、冼靖峰（Archie）及何晉樂（Rock）最後對決，爭奪《聲夢》三大獎！並由一直大熱姿態的Gig...
2021-07-20
原定去年夏天舉辦的東京奧運會，受新冠肺炎疫情打擊，被迫押後一年，即使日本目前的疫情仍有隱憂，但東奧鐵定本周五開幕，各國運動員和工作人員相繼到埗，初步有四名運動員驗出確診，世人憂慮東奧期間各國健兒混集，或會引發新一波疫情，不無道理。香港今屆取得四十六張入場券，是歷來最佳，香港代表團採取了歷來最高防疫工作，保障運動員安全，讓他們發揮得更好。 據中國香港體育協會暨奧林匹克委員會指出，為了防疫，香港代表隊採取了三方面工作︰一，帶備足夠的口罩、搓手酒精等抗疫用品；二，所有運動員均接種兩劑疫苗，規格高於沒有此要求的東奧當局；三，是派出更多隨團人員，首次在選手村外圍設立特別支援中心，應對...
2021-07-20
一千三百六十億，這個數字到底是甚麼概念？數數手指應該有十二個位，而這是平凡人用十輩子也不可能賺到的錢，正正就是上個香港馬季的總投注額，是由大家一起共建出來的一個紀錄。 在疫情影響下，竟然仍可創出這個驚人紀錄，而且比去年的升幅也超過十個巴仙，當中主要增長更是本地注碼，實在是令人相當驚喜，看來大半個季度未能開放馬場，對投注額沒有絲毫影響之餘，更促使大家開設互動投注，創造了一個令馬迷隨時隨地都可以落注的環境。 常說賽馬惠慈善，所以連天公也會造美，令到八十八次賽事都得以如期舉行，當然這些難得一見的際遇，不可能換來無止境的增長，可是上升空間肯定仍然有的，且看新一年又會有甚麼契機出現？...
2021-07-20