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「印度神童」點名台灣 籲採傳統方式抗疫

2021-07-20 列印
　　「印度神童」阿南德昨日又發佈新預言影片，不但指出未來幾個月全球將會面臨「第三波疫情」，更指出情況最慘重的時期將落在明年四月。另外，這次阿南德還特別點名「台灣」，並建議台灣與其他東南亞國家遵循自己的傳統方式對抗新冠病毒，並認為「會看到很大效果」。

　　「印度神童」一向認為疫苗效用不大，新片段中亦保持此觀點，並認為長期來說甚至可能帶來傷害，「我們已經能看到那些疫苗普及率最高的國家，儘管努力想保護好自己，卻被數波疫情淹沒」，他預測包含烏拉圭、匈牙利、塞席爾等疫苗高度接種國，未來恐登上染疫死亡率最高的國家排行。



　　阿南德一直強調，要遵循傳統印度教及佛教中的「阿育吠陀」自然醫學抗疫，例如，食用寬筋藤（Giloy）等草藥，維持接觸陽光、新鮮空氣的自然生活，不要對現況感到過度害怕，保持積極正向的信念。

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