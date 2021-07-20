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英降低關稅簡化規例　刺激與70國家地區貿易

2021-07-20 列印
　　英國首相約翰遜政府周一公佈一項計劃，提出藉著降低關稅及簡化規例，刺激英國與七十個發展中國家和地區之間的貿易。這是英國實現脫歐及重新掌握貿易政策的主導權後，推動更自由全球貿易而踏出的最新一步。

　　這項「發展中國家貿易計劃」以英國脫歐前有份參與的歐盟貿易計劃為基礎。新計劃下英國與發展中國家和地區之間，以及與一些低收入或中低收入國家（例如巴基斯坦、尼日利亞和印尼）之間的貿易，將會進一步減少官僚障礙。



　　除了降低輸入英國貨品的關稅外，這項新計劃的另一個重點，是簡化「貨品來源地規例」。這套規例是確定跨境供應鏈中的產品，是否為了稅務目的而生產。英國落實推行這項新計劃前仍然按照現存的歐盟計劃與其他國家保持貿易往來。

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