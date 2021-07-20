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世衛第二階段新冠溯源 中方：與華立場不符

2021-07-20 列印
　　世衛組織秘書處日前提出第二階段新冠病毒溯源工作計劃，北京外交部發言人趙立堅昨日回應，世衛此工作計劃與中方及多國在溯源問題上的立場不符，強調下一階段工作應查找病毒的動物源頭和向人類的傳播途徑。而內地更有超過七十五萬名網民聯署，呼籲世衛在下階段溯源工作要調查美國德特里克堡生物實驗室等存在洩漏隱患。

　　趙立堅表示，民意不可違，人心不可欺，美方企圖搞政治操弄，向中國甩鍋推責，早已是路人皆知，要求美方正視包括中國人民在內的國際社會呼聲，對聯署及民調作出令人滿意的交代。他更反問，為何在溯源問題上「中國去得，美國去不得」。



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