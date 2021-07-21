東奧開幕在即風波不斷 22歲失蹤烏干達選手尋回

東京奧運會即將開幕，不過除了防疫外，仍大小事不斷。繼早前主館涉成風化案場地，上周五起失蹤的二十歲烏干達籍舉重選手，昨日在在三重縣尋回，目前正於四日市市內的警署接受問話。報道指，二十歲烏干達男性舉重選手塞基托萊科周五（16）凌晨及中午，未有出現接受核酸檢測，及後發現在酒店房間留下字條表示，在烏干達生活很艱難，想要留在日本工作，並請同伴將行李帶回國給家人，自此失聯，直到昨日在在三重縣尋回。同日台灣的體育署長張少熙亦辭職，據報是因台灣的奧運代表團的全體選手都被安排搭乘經濟艙，而相關行政人員可搭乘商務艙的事件引起民眾公憤。另外，涉及欺凌風波的日本東京奧運會開幕式創意團隊成員、作曲家小山田圭吾，周一晚已引咎辭職，而開幕禮也將不會播放其作品。據報，他自曝學生時代曾欺凌殘障同學，表示會逼對方脫光全裸，然後將對方綁上繩子，逼對方當場手淫、吃屎等，還會用摔角招式把對方向後摔，言語之間滿是「炫耀」。