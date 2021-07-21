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俄州百磅重熱帶魚被沖上海灘

2021-07-21 列印
　　美國西岸俄勒岡州一個海灘上周發現一條重達四十五公斤（約一百磅）、身長三呎半的巨型熱帶魚，可惜牠被發現時已死去。不過當地的水族館在社交平台指，牠的身體保持完好，色彩斑斕，將會作研究用途。那是一條名叫「opah」（又名「moonfish」）的月魚，通常在深海生活。科學家和生物學家對這種魚認識不深。不知道牠是如何被沖上岸。報道指，在海灘上發現這種熱帶魚，而且這樣巨型，屬十分罕有。俄勒岡州海邊水族館的總經理錢德勒指，相信這條魚被沖上岸不足一小時。水族館接報後，成功在捕食雀鳥發現前將魚搬走。



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