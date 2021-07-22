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德西洪災損失料達30億歐羅

2021-07-22 列印
■德國總理默克爾前往災區視察。美聯社
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　　德國洪災已造成至少一百七十人遇難，仍有多人失蹤。這場災難已造成德國數十億歐羅的損失。德國總理默克爾在周日前往萊法州勘災後，周二再度前往該國西部本輪洪災受影響最嚴重地區之一的北威州。她承諾，將為受災地區提供及時且無官僚主義阻礙的援助及重建計劃。保險公司估計，洪水造成的直接損失可能高達三十億歐羅。據德國《圖片報》報道，交通部估計，修復受損公路和鐵路的成本需要二十億歐羅。

　　一位政府消息人士周一表示，正在討論價值約四億歐羅的緊急救助。救援計劃預計還將包括數十億歐羅用於長期重建工作，將於周三提交內閣。而默克爾表示，德國聯邦內閣周三即通過首個緊急援助和重建計劃，盡快發放款項到民眾手中。



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