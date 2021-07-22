亨利指，首項優先工作是保證要竭盡所能恢復國家的秩序和安全。他表示：「海地的危機要由海地人來解決。除了民主、選舉和法治外，一切都是可以談判的。」
海地新總理亨利就職 帶領國家渡過難關
亨利指，首項優先工作是保證要竭盡所能恢復國家的秩序和安全。他表示：「海地的危機要由海地人來解決。除了民主、選舉和法治外，一切都是可以談判的。」
VTC單日派逾萬學額 職專私大課程受捧
今屆應考中學文憑試的近五萬名考生之中，約一萬七千七百多名日校考生成績達八間資助大學學士學位的入讀門檻，其他未達標的學生，昨天轉攻私立大學、職業訓練局、副學士等學位課程。職業訓練局昨天在網上派出逾萬個學...
2021-07-22
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可體驗「一日四季」美景 新疆最美獨庫公路恢復通車
每年七八月是傳統旅遊旺季，同時亦被譽為「全國最美公路」的新疆獨庫公路開放的日子，日前獨庫公路已全線恢復通車。遊客穿行其中體驗「一日四季」美景。 據新浪網指，獨庫公路被《中國國家地理》評選為「縱貫天山脊...
2021-07-22
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2032奧運 澳洲奪主辦權
國際奧委會昨日在東京召開第一百三十八次全會上宣佈，正式表決通過由澳洲布里斯班，主辦二○三二年夏季奧運及殘奧。 報導指，早前多個城市和國家曾公開表明有興趣舉辦二○三二年夏季奧運，包括印尼、匈牙利首都布達佩斯、中國、卡達首都杜哈和德國魯爾區（Ruhr）。不過國際奧會採行新作法，沒有公開讓各國城市相互較勁。 國際奧委會二月已經表示，布里斯班獲選為「首選主辦城市」，超前其他對手；而上月更獲得執委會點頭同意。 以視像與會的澳洲總理莫里森，向國際奧委會委員發表長十一分鐘的視像講話，承諾會將布里斯班奧運，辦成一屆成功的奧運會。 路透社報道，當地民眾聚集在大熒幕前，收看官方宣佈這項結果。 ...
2021-07-22
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二手錄用家市價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案。美聯助理聯席董事丘松原表示，香港仔登峰．南岸中層B室，面積為255方呎，為一房及開放式廚房間隔，原叫價約560萬元，議價後以555萬元易手，呎價為217...
2021-07-22
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港股三連跌 曾失守二萬七 企業盈利佳 杜指再彈286點
美股大跌後連續第二日反彈，大型企業盈利佳支持投資信心，杜指早段上升205點報34717點，升幅0.6%；納指升60點報14558點，升幅0.4%。歐洲的英、法、德股市中段都顯著反彈升超過1%。恒指夜期...
2021-07-22
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東奧男足開戰 新星鬥獸場
東京奧運明晚揭幕，男子足球今日率先開戰！四組來自世界各地共十六隊紛紛出場獻技，當中四大洲新星，西班牙中場柏迪、東道主進攻中場久保建英、巴西前鋒加比爾馬天尼利，以及科特迪瓦鋒將阿密特迪亞路悉數登場，為金牌奮戰。 C組西班牙今屆廿二人大軍中，有門將烏尼西蒙、中場柏迪在內共六名早前歐洲國家盃大國腳。當中在歐國盃當選最佳年輕球員的十八歲超新星柏迪最受注目，矢言今午揭幕戰領軍對埃及取開門紅：「很開心和榮幸可以參賽， 我明白巴塞隆拿擔心我踢了太多比賽，但我會向球會證明自己得到充份休息才出戰。」（Now601、630、有線602、662台今午3:30直播） 狂牛日本陣容鼎盛 主場出擊的日...
2021-07-22
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【Happy Life】 新手入門：「BB展」與「媽媽會」
當胎兒通過一系列檢查確定健康，新手爸媽可說暫時鬆一口氣，但同時亦是另一新挑戰的開始，皆因要準備嬰兒出世後所須的一大堆用品。筆者早前都提及過，最令新手爸媽頭痛的，是「只知道有好多嘢要買，但完全冇概念」！...
2021-07-20
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- 【迎東京奧運！】《一新剛柔：香港藝術家與運動家》展覽：香港一新美術館Ｘ文化躍動Ｘ新藝潮，發揚勵志的香港精英運動員精神
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港姐泳裝登場 關楓馨遮紋身 大熱陳聖瑜迎戰五大波霸
應屆港姐候選佳麗早前分4組在酒店集訓，經多個環節，大會據佳麗的美貌、智慧及品德質素，首輪淘汰最低分數的4位佳麗。24位佳麗昨日首度以泳裝晤傳媒，眾佳麗身材無所遁形，被視為大熱門的陳聖瑜要迎戰「五大波霸...
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社論——邁向專業職位 途徑多的是
文憑試放榜，又是學生規劃學業和事業的好機會。有傳媒形容考試成績公佈，有人歡喜有人憂，其實這是十分過時的看法，現今教育體制成熟，向不同能力、興趣和志願的學生，提供多元化的學習和培訓，條條大路通羅馬，早已不是夢想。尤其在高新科技發展蓬勃的今天，一味爭入傳統大學，未必能與未來勞動市場接軌，反而專業技能培訓、職訓等，既有清晰的職業生涯路向，亦可以通過持續進修，考取專業技能認證。 有教育專家建議應屆文憑試考生，切勿為「為讀而讀」，意指不應為求踏入傳統資助大學的門檻，而不理個人的興趣。其實，大學不少學士課程，只屬基本，需要再攻讀，才達至更高的學術認證。對於自問興趣不大的同學，其實在取得...
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馬場浮世繪——美麗傳承亮相費明頓
在剛過去的冠軍人馬頒獎禮上榮獲「終身成就獎」的「美麗傳承」，現正在澳洲墨爾本Living Legends牧場頤養天年。這匹三屆香港馬王剛於月初在費明頓馬場首次亮相，與一眾馬迷見面，並擔任親善大使及「導...
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