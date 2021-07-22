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海地新總理亨利就職 帶領國家渡過難關

2021-07-22 列印
　　海地已故總統莫伊茲遇刺身亡後兩周，新總理亨利（Ariel Henry）周二宣誓就職。他保證，會帶領國家渡過難關，改善國家安全及籌備拖延已久的選舉。在莫伊茲本月初遇刺之前，已經欽點亨利出任總理，但他還未宣誓就職，莫伊茲便遭遇不測。亨利現在順利上台，被美媒形容是海地重回正軌的重要一步。亨利的就職儀式在首都太子港舉行，會場內放了鮮花及莫伊茲的巨型遺像。而在權力鬥爭中落敗及願意交出權力的約瑟夫，願意在新政府內擔任外長。

　　亨利指，首項優先工作是保證要竭盡所能恢復國家的秩序和安全。他表示：「海地的危機要由海地人來解決。除了民主、選舉和法治外，一切都是可以談判的。」





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