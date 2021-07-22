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倫敦骨董雕像 現塵封500年指紋

2021-07-22 列印
　　英國倫敦維多利亞和阿爾伯特博物館（Victoria and Albert Museum London）於一個約有五百年歷史、名為《奴隸》（Slave）的初步模型雕像臀部，發現相信是文藝復興時期著名通才米開朗基羅（Michelangelo）的指紋。

  英國廣播公司（BBC）在新一輯名為《博物館秘密》（Secrets of the Museum）的系列表示，去年春天博物館人員因害怕該雕像在溫暖天氣下有損，而將之搬到較冷的地庫氣儲存，估計因此令雕像的臀部位置顯現了相信是米開朗基羅的指紋。研究員相信，該指紋一直塵封在幾個世紀以來的污垢中。而發現有助解開一些藝術品創作者的爭議。





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