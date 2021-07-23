美鴉片類藥物氾濫 四藥廠兩千億解決索償訴訟

美國多州檢察部周三宣佈，與四家大型藥廠達成協議，四家藥廠合共付出二百六十億美元（逾二千億港元）解決它們生產和銷售鴉片類藥物而引發的數以千計索償訴訟，並願意資助推行預防此類藥物的計劃和治療項目。不過，最少有兩個州包括華盛頓州和西維珍尼亞州抨擊，這項建議的內容，並揚言會繼續進行訴訟，鬥爭到底。根據這項協議，四大藥廠麥克森公司（McKesson）、嘉德諾（Cardinal Health）、美源伯根（AmerisourceBergen）和強生集團（Johnson & Johnson）同意付錢，解決在聯邦及州法院處理的大約四千宗索償訴訟。頭三間公司人同意合共付出二百一十億美元（逾一千六百二十九億港元），而強生則獨力承擔餘下的五十億美元（三百九十億港元）。鴉片類藥物在美國氾濫，而這是到目前為止解決此類訟案最大金額的和解協議。不過協議不是據每州的危機嚴重程度去分配賠償金，而是用人口比例去分配，造成不公被批；但也有人表示歡迎。北卡羅來納州檢察長預計會有超過四十個州支持。