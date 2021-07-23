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日小學股神獲父打本賺第一桶金

2021-07-23 列印
　　日本有一位小學生股神，一年間就賺超過千萬日圓，更立志長大後要入讀知名學府！夢想是在海外建一所學校，「因為世上有很多孩子沒有教育的機會」。報道指，十二歲的小春（化名）在父親的幫助下，去年開始學炒股，其父親更「打本」一百萬日圓（約七萬港元），教他投資及炒股；一年後小春成功賺到「第一桶金」約一千萬日圓（約七十萬港元）。據日媒指，小春由於上課時較難看着市況，小春會坐在教室後排，悄悄地用手機進行股市交易。而且考試經常名列前茅，在曾擔任小學學生會會長，計劃將來入讀美國加利福尼亞大學洛杉磯分校或麻省理工學院。



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