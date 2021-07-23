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美常務副國務卿月底訪華

2021-07-23 列印
　　北京外交部證實，正在亞洲訪問的美國常務副國務卿舍曼（Wendy Sherman）將加插行程，在本月二十五日至二十六日訪華。報道指，屆時國務委員兼外長王毅將會見舍曼，外交部副部長謝鋒亦將與舍曼會談。

　　外交部指，中方將表明，對發展中美關係的原則立場，以及維護自身主權安全發展利益的堅定態度，要求美方停止干涉中國內政、損害中方利益。美國國務院聲明，是次會面目的是為了推進美國利益及價值觀，並管控兩國關係。



　　不過，其訪問一度受阻，據稱美方基於外交對等，原本希望舍曼和中方外交部二號人物、副部長樂玉成會面，但中方只是派出在外交部排第五、主管中外關係的謝鋒，美方一度決定取消行程。

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