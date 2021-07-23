喬治王子八歲生日照 向菲臘親王致敬

英國威廉王子和夫人凱特周三發佈他們的長子喬治王子的最新照片，慶祝他的八歲生日。鏡頭前咧嘴而笑萌爆照片中喬治王子站在菲臘親皇生前喜歡的越野車前，外界認為照片同時是想向菲臘親王致敬。肯辛頓宮指出，這幅照片是於本月初在英格蘭東部的諾福克，由喬治的母親凱特拍攝的。喬治坐在一輛「越野路華」（Land Rover） 開篷車上。喬治王子已經長大了不少，愈來愈俊俏，明眸皓齒，對着鏡頭露出燦爛笑容。二○一三年七月二十二日出生的喬治王子是英國皇位第三繼承人。在照片中，他穿著一件藍橙橫間條Polo T恤和深色短褲，咧嘴而笑。