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喬治王子八歲生日照 向菲臘親王致敬

2021-07-23 列印
　　英國威廉王子和夫人凱特周三發佈他們的長子喬治王子的最新照片，慶祝他的八歲生日。

鏡頭前咧嘴而笑萌爆



　　照片中喬治王子站在菲臘親皇生前喜歡的越野車前，外界認為照片同時是想向菲臘親王致敬。肯辛頓宮指出，這幅照片是於本月初在英格蘭東部的諾福克，由喬治的母親凱特拍攝的。

　　喬治坐在一輛「越野路華」（Land Rover） 開篷車上。喬治王子已經長大了不少，愈來愈俊俏，明眸皓齒，對着鏡頭露出燦爛笑容。二○一三年七月二十二日出生的喬治王子是英國皇位第三繼承人。在照片中，他穿著一件藍橙橫間條Polo T恤和深色短褲，咧嘴而笑。



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