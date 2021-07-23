  • 2021年7月23日 星期五
  • 33º
  • 65%
熱門： 東京奧運羊村動漫電玩節恒順園炎明熹

日報新聞 > 國際

成都「水上雀局」大受歡迎 專家：注意病毒感染

2021-07-23 列印
　　昨日時值大暑，四川成都的「水上麻將」 受到想消暑的市民歡迎。不過醫生就表示「慢性的鼻炎、咽喉炎、關節炎、腸炎等病患就建議大家就不要到水裏遊玩」，同時建議市民「選擇恒溫的水溫比較舒服」。

  成都「水上麻將」吸引到大批民眾，就片段可見，十多張麻將桌在戲水區樹蔭下分隔排開，大人打麻將，小朋友玩水。



  不過隨著「水上麻將」成為話題，有網民質疑池內的衞生狀況。據負責人指，池水以淨水設備不斷循環消毒處理。專家就建議大家水溫要恒溫二十度左右，玩的時間約一小時以內。而慢性的鼻炎、咽喉炎、關節炎、腸炎的病人就不要到水裏遊玩。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd