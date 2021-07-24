威尼斯限制郵輪駛入 避過列瀕危世遺名錄

威尼斯自一九八七年以來，就名列教科文組織世界遺產名錄。但教科文組織在上月曾警告，除非當局採取更永續經營的觀光管理，否則將把威尼斯列入瀕危世界遺產名錄。在中國福州召開的世界遺產委員會會議中，提到意大利政府決定禁止大型郵輪駛入威尼斯，因此決定不將這個古城列入瀕危世界遺產名錄。
但委員會仍要求意大利政府，在今年十二月前報告保護威尼斯生態系統和遺產所做的努力。對於委員會的決定，意大利文化遺產部長弗蘭切斯基尼表示歡迎，並說將持續高度關注威尼斯，強調必須為這座獨特的城市尋找可持續發展的道路。
因新冠疫情延期一年的東京奧運，昨晚七時在新國立競技場閉門舉行開幕禮，歷時近四小時。開幕禮主題為「情同與共」，象徵過去一年全球在疫情下付出的努力，亦為未來點燃希望。開幕表演盡展日本文化，代表團入場儀式運...
2021-07-24
河南持續特大暴雨已致五十六人遇難。早前滎陽崔廟鎮王宗店村被埋女嬰的母親和祖母周四下午被發現不幸身亡，母親被發現時仍保持托舉姿勢。救援人員事後哽咽，自責沒把她救回來。另濬縣新鎮碼頭村衞河左岸塌方，解放軍連夜進往救援，防汛人員透露，目前已封堵部份缺口，水位較日前已下降。 滎陽崔廟鎮王宗店村被埋女嬰的二名家人周四下午發現均身亡，女嬰母親遇難時保持托舉姿勢，而在門後找到了蜷縮狀態身亡的祖母。唯一幸運逃生爺爺身體受傷。 救援隊隊員楊生指「她（女嬰母親）是在最緊急時刻，將孩子舉了起來，所以女嬰才能活下來」。他更哽咽：「非常自責沒把她救回來。」 鶴壁暴雨已超鄭州雨量，據鶴壁市防汛抗旱指揮...
2021-07-24
總部設在美國麻省的阿卡邁科技公司（Akamai Technologies Inc.）的系統發生故障，導致全球多間大企業和公司網站無法運作，受影響的包括滙豐、達美航空、英航、聯邦快遞、麥當勞、美國證監會...
2021-07-24
協成行旗下的何文田單幢新盤芳菲，繼本周初示範單位曝光之後，周四（22日）隨即公佈首批30伙價單，涉及1房及2房戶型，折實價680萬入場，發展商指最快下周公佈銷售安排。 協成行發展高級項目經理陳婉霞表示...
2021-07-24
恒指反彈一日即見回吐，盤中曾下瀉501點，低見27222點，逼近250天線（27198），一度將周四升幅完全蒸發。恒指收報27321點，急跌401點，失守10天線（27625），全周埋單計收降682點...
2021-07-24
韋拿杜姆今夏以自由身加盟巴黎聖日耳門，並於周四到新東家報到，將穿上十八號的他，更呼籲曼聯球星保羅普巴來投合作。 今夏與利物浦約滿後，韋拿杜姆決定以自由身加盟巴黎聖日耳門。這名荷蘭中場於周四亮相新東家，並將會穿上十八號。此子早前一直盛傳加盟巴塞隆拿，但最終情歸巴黎，他透露：「我約滿後很多球會都接觸我，當聖日耳門接觸我時，我已經很想加盟。主帥普捷天奴過去執教熱刺時亦曾接洽我，他對我很有興趣。」 此外，近日有指將於明夏與曼聯約滿的保羅普巴拒絕續約，並有傳聖日耳門有意收購他，韋拿杜姆喜言：「我希望和普巴合作，他是世上最佳中場之一，相信所有球員都想與他做隊友。」 迪比轉戰巴塞 今夏同...
2021-07-24
現代人生活節奏急促，工作緊張，長時間焦慮、用眼用腦過度、休息不足，甚至眠差，神經疲勞等因素，都會導致長期的頭暈頭痛，苦不堪言! 頭痛主要分兩大類，第一類是原發性頭痛，即沒有其他致病因的頭痛，包括最常見...
2021-07-21
TVB（無線）昨於商場直播《2020東京奧運》開幕禮，兩位視帝陳豪、王浩信及藝員齊亮相造勢！陳豪亦支持出賽東奧的中國運動員，並坦言愛看舉重的抓舉項目；王浩信則透露，旗下工作室已羅致港隊劍擊運動員佘繕妡...
2021-07-24
手機響，一看來電號，心中已有防備，沒開口，對方已熱情地喂了一聲，然後直呼我的名字。 我問：「哪一位？」 他說：「哦，是我，我換了個電話號碼。」 我又問：「你是誰？」 他繼續熟絡地說：「我的聲音你都聽不出來？」 我冷淡說：「聽不出來。」 他又說：「你聽我口音不知道嗎？」 我繼續冷淡：「不知道。」電話到此就斷了。 那個電話是一個「9」字頭的手機號碼，但之前有「+852」的香港區號，警方一早就說過，用香港手機在香港打電話，是不會顯示「+852」這個香港區號的。那這個好像跟我「很熟」的人，是在哪裏打的電話呢？ 我不管這個人是誰了，即使他叫得出我的名字。反正，一個正常的電話，就應該我...
2021-07-24
多年前曾於港澳盃賽馬日在港客串一天並爆冷贏出「好力煌」的巴西騎師沈駱士，早前因為在加拿大活拜馬場一個月內三度不小心策騎並導致兩位騎師墮馬，被當地競賽小組重罰停賽四個半月。這已是沈駱士在加拿大發展以來第二次被重罰，去年八月他已曾被指控「危害其他騎師及本身所策馬匹的安全健康」而被罰停賽四十五日。 馬場浮世繪
2021-07-24