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威尼斯限制郵輪駛入 避過列瀕危世遺名錄

2021-07-24 列印
　　意大利政府早前宣佈禁止大型郵輪駛入威尼斯後，令水都成功避過被聯合國教科文組織列入瀕危世界遺產名錄。

　　威尼斯自一九八七年以來，就名列教科文組織世界遺產名錄。但教科文組織在上月曾警告，除非當局採取更永續經營的觀光管理，否則將把威尼斯列入瀕危世界遺產名錄。在中國福州召開的世界遺產委員會會議中，提到意大利政府決定禁止大型郵輪駛入威尼斯，因此決定不將這個古城列入瀕危世界遺產名錄。



　　但委員會仍要求意大利政府，在今年十二月前報告保護威尼斯生態系統和遺產所做的努力。對於委員會的決定，意大利文化遺產部長弗蘭切斯基尼表示歡迎，並說將持續高度關注威尼斯，強調必須為這座獨特的城市尋找可持續發展的道路。



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