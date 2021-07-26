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疫下汽車半導體短缺 日本二手車價格急增

2021-07-26 列印
　　新冠變種病毒擴散，半導體工廠生產線均受阻，恐影響全球供應鏈。越南除胡志明市外，首都河內也宣佈周六起封城半月；至於仍未解封的馬來西亞周六也創下單日確診一萬五千多例的新高峰。而目前汽車半導體的缺乏，反映在日本的新車交貨期延長之上，日媒更指，由於難以買到新車，連二手車的交易價格也上升了。

　　據日媒引述二手車拍賣運營巨頭USS（愛知縣東海市）介紹，二手車六月的平均成交價同比上漲了一成八八，達到八十五萬九千日元（約合人民幣五萬元）的高位。由於供不應求，已連續十三個月呈現同比增長。



　　有意見認為，有顧客放棄了新車而轉為購買二手車。同時由此「日本車被精心駕駛，很受歡迎」，故來自海外的交易問詢也很多。

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