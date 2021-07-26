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傳iPhone 13增更多配色 包括「消光極致黑」等

2021-07-26 列印
■iPhone 13「消光極致黑」是用蘋果公司已註冊「專利材質」打造。網上圖片
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　　iPhone 13未推出先推「色」造勢，繼早前傳出將有愛馬仕橘等夢幻配色外，現在還確定還有「精品級純黑色」，據報是以消光霧面打造帶有時尚感的純黑設計。不過「全熒幕iPhone」還有得等等。

　　據報，這種「消光極致黑」是用蘋果公司先前已註冊「專利材質」打造，可讓吸光性塗料應用在鋁、鈦等材質上，能打造出低調奢華質感的霧面純黑色。預計這款低調奢華的純黑配色機款，將會出現在iPhone 13 Pro等高規格機款上。



　　而早前報道指，iPhone 13除了消光黑、珍珠白之外，還新增兩種配色「日落金」及「玫瑰金」，更有玫瑰粉紅、冰淇淋藍和愛馬仕橘等夢幻配色。

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