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馬克龍盼儀式具革命性 2024巴黎奧運開幕式塞納河舉行

2021-07-26 列印
　　將於二○二四年舉辦巴黎奧運的法國，其總統馬克龍昨日表示，巴黎奧運的開幕儀式將會在塞納河上舉辦。

　　馬克龍日前更與日本首相菅義偉一同交流奧運的防疫心得，以安全舉辦奧運。馬克龍受法國體育報章訪問時透露，開幕儀式將會在塞納河上，利用河面浮台及兩邊的河岸共同展開，他希望儀式是獨特而具革命性，可以成為人民的儀式，對所有人開放。巴黎奧運的開幕儀式，將於二○二四年七月二十六日舉行。



　　此外，早前被指疑似被間諜軟件「盯上」的馬克龍，法國政府發言人上周四指，他已更換手機和手機號碼。不過發言人強調：「他（馬克龍）有好幾個手機號，（更換手機和號碼）不代表他就被監聽了，這只是加強安全措施。」



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