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玩彈弓椅半空遭「撲臉攻擊」 少女一手扯甩海鷗場面爆笑

2021-07-26 列印
玩彈弓椅半空遭「撲臉攻擊」 少女一手扯甩海鷗場面爆笑
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　　機動遊戲就是為了體驗刺激，不過並不是所有刺激都被接受。日前美國有兩名少女玩時速高達一百二十一公里的「彈弓椅」時，海鷗迎面撞上其中一名少女，雖然她伸手將牠扯掉，不過過程被拍攝下來並遭瘋傳，網民全笑翻。報道指，十三歲少女姬莉（Kiley Holman）為了慶祝好友里德（Georgia Reed）的十四歲生日，近日一同前往位於新澤西州的的莫雷碼頭遊樂園（Morey's Piers）遊樂園玩彈弓椅（SpringShot）。不過，被彈上半空不足二秒，一隻海鷗急速迎面撞向姬莉的臉上，姬莉先愣了幾秒，即果斷地伸手扯甩海鷗。她事後指，當時沒有辦法閃躲，只能等待牠撞向自己再往旁邊丟，所幸海鷗之後順利飛離，似乎沒有因此受傷。



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