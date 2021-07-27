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突尼斯總統開除總理 國會暫停運作

2021-07-27 列印
　　北非國家突尼斯政局面臨自茉莉花革命後最大民主憲政危機。成千上萬民眾在多市舉行反政府示威並與警方爆發衝突，又集結於總統府前。總統賽義德隨即宣佈解除總理邁希希的職務，並暫停國會運作，取消所有議員的法律豁免權，並由總統暫時領導政府直至任命新總理。國會議長蓋努希怒斥其發動政變，並籲民眾上街。報道指，賽義德與總理邁希希過去一年多來深陷政治紛爭，阻礙部長任命，並轉移了用來解決國家許多經濟和社會問題的資源，令國內目前不僅面臨着經濟危機，也無法有效處理疫情。當地確診個案激增，死亡人數逾一萬八千。近萬上周日民眾不滿上街，首都突尼斯有民眾集結於總統府前，怒嗆執政黨和總理邁希希。

　　賽義德即與軍方舉行緊急會議，並宣佈解除總理職務、由總統暫時領導政府直至任命新總理、暫停國會活動、取消所有議員的豁免權。他強調，是依法行事，響應人民的要求。大批支持者街頭慶祝。而軍隊則包圍國會，阻止國會議長蓋努希進入。





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