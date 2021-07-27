  • 2021年7月27日 星期二
  • 30º
  • 85%
熱門： 張家朗林大輝東京奧運陳自瑤疫苗

日報新聞 > 國際

意大利撒丁島山火未撲滅 400人疏散

2021-07-27 列印
■意大利第二大島撒丁島周六晚發生的山火仍未撲滅。美聯社
Previous Next

　　意大利第二大島撒丁島周六晚發生的山火仍未撲滅，當局宣佈當地進入緊急狀態。受火災影響地區卡諾迪蒙蒂費羅有近四百人被疏散，而受濃煙影響迄今已有一千五百人不得不離開家園。據意大利Rainews24頻道引述撒丁島官員指，大火是由島的西部奧里斯塔諾省的鄉村開始，焚毀多間房屋，迄今已損壞了二萬公頃的土地，其中包括森林、橄欖園和耕地。

　　受火災影響地區卡諾迪蒙蒂費羅有近四百人被疏散，暫時沒有傷亡報告。不過其他小型居住區因濃煙，已有一千五百人不得不離開家園。



　　消防出動多架直升機，及包括安全部隊、消防隊、森林民防隊和志願者在內的七千五百人正在參與撲救。不過由於強風，火勢繼續蔓延，尚未得到控制。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd