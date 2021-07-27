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抵制性化女性現象 德體操隊穿連身衣比賽

2021-07-27 列印
　　東京奧運是美國前國家體操隊醫納薩爾（Larry Nassar）性侵數百名體操女選手遭判監一百七十六年以來的首場夏季奧運。德國女子體操隊穿上顛覆傳統、覆蓋全腿的連身緊身衣，參戰今屆東京奧運，以抵制體操界性化（sexualization）女性的現象，並藉此表態女性有選擇自由，可以選穿讓自己自在的衣服。而由於這款連身衣有別於傳統，而引起熱議。德國女子體操隊的莎拉沃斯（Sarah Voss）指出，為了進行劈叉和跳躍，有時露腿的緊身衣不能覆蓋所有東西，因為它們會滑動。「這就是為甚麼我們發明了一種新形式的緊身衣，以便每個人在比賽和訓練中都感到安全」。





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