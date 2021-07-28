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涉暗殺海地總統案 莫伊茲侍衞長被捕

2021-07-28 列印
　　海地總統莫伊茲遇刺案有新進展。警方宣佈已逮捕莫伊茲侍衞長西維爾（Jean Laguel Civil）。西維爾目前被單獨拘禁在太子港附近一座監獄內。據報，警方也對前法官特洛（Wendell Coq Thelot）發出拘捕令；特洛曾是最高法院法官，先前遭莫伊茲開除。

　　莫伊茲在家中遭一批槍手闖入開槍射殺，而槍手能輕易突破特勤人員防守，並在未交火情況下闖入總統寓所行刺，令侍衞長西維爾因此被懷疑涉及暗殺陰謀。據報，太子港檢察官克勞德已下令移民當局，禁止負責莫伊茲安全的四名警察出境。



　　莫伊茲遇刺細節仍未明朗，但新任總理亨利矢言，要將殺害莫伊茲的兇手逮捕歸案，繩之於法。

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