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英男童無懼同學嘲笑 為患癌孩子留長髮兩年

2021-07-28 列印
■托馬斯為患癌孩子捐出長髮，並成功籌得約四千多英鎊。網上圖片
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　　英國十歲男童托馬斯·沃勒（Thomas Waller）為給患癌孩子製造醫用假髮，在二○一九年決定留長頭髮，日前終剪下捐出，並籌得約四千多英鎊（約港幣四萬三千二百多元），托馬斯打算運用此筆金錢再買七個假髮予有需要的孩子。

　　英國《太陽報》報道，托馬斯聽說有孩子因患癌症脫髮而感到心痛，於是在二○一九年六月決定留長髮，並第一時間告知校長他的計劃。兩年間托馬斯經常被誤會是女孩子，又被校足隊的隊友嘲笑其辮子，但無阻其完成計劃。在剪髮後他坦言，不用留長髮感覺很奇怪，但仍然為自己留長髮而感自豪。



　　母親得知他的計劃時，為他感到無比自豪，然而媽媽沒想過兒子會身體力行去助患癌小朋友。

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