韓餐廳員工 邊泡腳邊洗蘿蔔

南韓有網民在抖音上傳了一段餐廳男員工在同一盆水邊洗蘿蔔邊泡腳的影片，且還將擦過腳底的抹布直接拿來擦蘿蔔。影片曝光後，引起大批南韓網民熱議。南韓食安局介入調查，發現涉事的餐廳為首爾的「方背豬腳」，目前已經下達行政處分。據韓媒報道，近日抖音有一段十二秒的影片中，可見一名疑似員工的男子，在餐廳的空地上清洗食材，竟將腳放進擺滿食材的水盆中，還用擦過腳的布擦拭蘿蔔，行為讓人噁心。據《紐西斯通訊社》，更指該名男員工至少用擦腳布擦拭了十幾個白蘿蔔。網民表示：「看到他用布擦腳底再擦蘿蔔的時候，我都快吐了。」南韓食安局周三已派員調查，發現該家餐廳業者確違食品衞生法，立即委託所屬管轄機關下達行政懲處，該餐廳將面臨停業一個月整改，負責人甚至有可能會被處以不超過三年的監禁或不超過三千萬韓圜的罰款。