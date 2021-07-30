美參院通過拜登1.2萬億美元基建投資議案

美國總統拜登提出的總值一萬二千億美元基建投資議案，周三在美國國會闖過第一關。兩大政黨民主黨及共和黨經過數個月談判後，達成共識。參議院以六十七票贊成、三十二票反對，通過讓該項議案在參議院內展開正式的辯論及審議程序。對拜登政府來說 ，這是一個重要的里程碑。議案在參議院獲得四十八名民主黨議員、兩名獨立議員和十七名共和黨議員支持。預料在本周末及下周初，參議院將會就議案再作投票及內容辯論。報道指，此基建議案要求國會撥款，在全國各地修建道路、橋樑、網絡寬頻設備和其他實體基建設施。此議案因牽涉的費用太龐大而遭受共和黨反對，在執政民主黨內部也遇到阻力。民主黨談判代表西內馬及共和黨代表波特曼周三分別向記者發表講話，宣佈談判有突破，雙方已經取得共識。西內馬表示：「能夠達成共識，我們感到十分興奮。我們已完成制訂大部份議案文本，當定出最後內容時，便會更新及公佈。」