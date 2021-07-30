德國婦買彩票中三億 數周後翻銀包才發現

德國一名婦人購買了彩票及放入錢包內數周，不知道自己中了三千三百萬歐羅（逾三億一千萬港元）巨獎。據外媒指，該未透露姓名的贏家更贏得了德國彩票有史以來第二大頭獎。德國獎券管理部門官員拜恩對記者說，該名四十五歲婦人中了六月九日開彩的那一期彩票的頭獎，一注獨得巨額獎金。數周以來當局一直試圖尋找她，不過直到她決定再次買彩票時，她才意識到自己可能中獎了。當局沒有公開該名婦人的名字，只是說她已婚，有一名女兒。她花了一點二歐羅（約十一港元）購買了那張彩票。她說，中了這筆巨獎後，她以後都不再買彩票了，因為這筆錢對她、丈夫和女兒已經足夠。她計劃利用這筆錢過健康的生活，並為環保工作作出更大努力。