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藍韜文：不太可能出席京冬奧 中方批政客將體育政治化

2021-07-30 列印
■藍韜文表示，他不太可能到北京出席冬季奧運會。路透社
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　　美國一直拉攏盟友在2022年冬季奧運一事上，發表共同取態。英國外相藍韜文表示，他不太可能到北京出席冬季奧運會。他指，英方將在適當時候決定政治外交層面的代表級別。

　　藍韜文又指，涉疆局勢非常敏感，但英方不想將奧運過度政治化。本月二十三日美國國會跨黨派議員亦去信國際奧委會主席巴赫，指除非中方改變目前對新疆的動作，否則要求將2022年北京冬奧延期，並更改舉辦地點。



　　中方一直強調，新疆並無出現強逼勞動或侵犯人權情況，批評將體育運動政治化，有違奧林匹克憲章精神，美方個別政客應停止利用奧運搞政治把戲。

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