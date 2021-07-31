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俄實驗室啟動推進器 國際太空站一度移位

2021-07-31 列印
俄實驗室啟動推進器 國際太空站一度移位
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　　周四與國際太空站接合的俄羅斯科學實驗室「Nauka」，意外啟動了推進器，一度令國際太空站移位，持續了四十七分鐘才作出糾正。受到事件影響，美國被迫延遲發射波音「CST-100 Starliner」飛船往國際太空站。報道指，國際太空站的座向影響太陽能板接收能源及與地面溝通，期間太空站與地面控制塔的通訊兩度中斷。

　　美國太空總署證實這宗罕有事故，指當值太空人馬上啟動其他俄羅斯元件的推進器，重新校正及固定太空站的座向。現時太空站十分穩定和安全。太空總署發言人雅各布斯稱，事發時，太空人沒有感受到任何移動或震動。太空站也沒有旋轉。



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