格陵蘭單日融冰量85億噸 足以浸沒整個佛州

剛過去的周末，市面一片興旺，皆因大批市民取得首期消費券，手頭銀彈充裕，人人開心消費。對於中產以上人士來說，消費券可以說是錦上添花，令他們更放手大額消費，成為推動經濟復甦的火車頭。至於基層人士，消費券亦是及時雨，幫補日常生活開支，一掃疫情一年半以來的拮据狀態。 籌備多時的五千元消費券，終於由昨天起派到合資格市民手中，適逢本港新冠肺炎疫情逾五十天本地零確診，加上暑假開始不久，喜迎消費高峰期，昨天所見，不少市民一早去領取首期二千元消費券，茶樓滿座，各大商場亦人頭湧湧，大家手中多了餘錢，都積極在限期前消費。而各商店亦早有部署，紛紛展開大優惠，務求消費者覺得超值，或以消費享禮券方式，...

2021-08-02