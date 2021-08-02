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格陵蘭單日融冰量85億噸 足以浸沒整個佛州

2021-08-02 列印
　　全球氣候危機加劇，格陵蘭上周單日融冰達八十五億噸。融冰量足以淹浸整個美國佛羅里達州，並造成五厘米積水。丹麥研究人員經營的Polar Portal網站指出，從上周三開始，格陵蘭冰層每天消融約八十億公噸，是夏季平均融化速度的兩倍。丹麥氣象研究所（Danish Meteorological Institute）指，格陵蘭北部氣溫超過攝氏二十度，是夏季正常均溫的兩倍以上。格陵蘭東北部尼爾雷利伊納特（Nerlerit Inaat）機場上周四溫度飆破攝氏二十三點四度，創有紀錄以來新高。

　　有專家說，今次融冰範圍從北面一直延申至南面大部份地區，情況並不常見，融雪亦導致冰層失去保護，未來只會更快融化，情況令人非常擔憂。





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