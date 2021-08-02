長城跳舞片捱批 內地演員小天致歉

內地演員印小天向來喜歡跳舞，但他早前發佈在印小天社交帳號上發佈一段在站在長城城牆跳舞的片段惹外界爭議。網友痛批其不尊重歷史古跡，景區工作人員回應稱，印小天是自己帶團隊買票進入景區，事先未進行任何溝通，站在長城城牆跳舞是不允許的，景區會進行處理。而周日下午印小天於微博就事件道歉，「給大家做錯誤示範了」，又「請大家不要模仿我的錯誤行為」。據金山嶺長城工作人員稱：是印小天自己帶團隊進去的，沒有與景區溝通。對在長城跳舞的行為景區是堅決制止的。印小天微博發文指，給大家做錯誤示範了，在此向大家說：「對不起！」他指，當日與朋友去長城遊覽、拍攝，上城牆跳了一小段，但他馬上意識到這樣做是錯誤的，立刻就下來了。