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LG成立新公司 為生產Apple Car鋪路

2021-08-02 列印
　　為成為Apple Car的製造廠商，各間科技及汽車廠都嚴陣以待。而LG更與Magna合資成立的全新公司，為了將來製作Apple Car鋪路。公司名為LG Magna e-Powertrain，未來將會生產電動車輛所需的相關驅動系統配件。 報道指，蘋果一開始已與不少的傳統車廠洽談，不過都以失敗收場，因此考慮了其他選擇，就是這次LG與Magna一起成立的全新合資公司進行配合。有知情人士透露，兩間公司將會在本年秋天前簽約，外界推測這是Apple Car已完成了設計的預告，並朝向量產化的目標前進。





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