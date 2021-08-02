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失言日駐韓公使　 傳被下令回國

2021-08-02 列印
　　韓聯社引述南韓外交部官員表示，早前對總統文在寅發表不當言論的日本駐韓公使相馬弘尚，被日本外務省下令回國，具體內容將由日本政府公佈。有報道指，相馬弘尚受南韓媒體中央東洋廣播公司（JTBC）採訪時，對文在寅有意在東奧時訪日與日本首相菅義偉會面的想法嗤之以鼻，並公然嘲笑「他（文在寅）這是在自慰吧！」、「日本沒有那個時間來理睬日韓關係」。

　　隨後日本駐韓大使相星孝一證實此事，不過，他強調，相馬弘尚言論並非針對文在寅，並為此對相馬弘尚提出嚴正警告。菅義偉及後認為相馬弘尚的發言與外交官身份極不符，對此感到遺憾。





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