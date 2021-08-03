日本東京奧運場外場內同樣熱鬧。繼有奧運選手失蹤及私自離村外，再爆白俄羅斯二十四歲女跑手齊馬努斯卡婭（Krystsina Tsimanouskaya），因對教練提出批評，周日晚遭國家代表隊強行帶到羽田機場，要她退賽返國。她擔憂回國後生命有危險而拒絕登機，並向日方尋求保護。國際奧委會指，她現時情況安全。﻿國際奧委會發言人亞當斯（Mark Adams）周一召開記者會，證實齊馬努斯卡婭現時身在東京，情況安全。現時有多個機構正和她接觸，包括聯合國難民事務高級專員。齊馬努斯卡婭被帶到了羽田機場後報警求助，指控遭人強行帶走，結果受保護下，暫時可繼續留在東京。目前日方正了解她的意圖，並與其他組組織合作，採取適當措施。波蘭外交部表示，願意提供人道簽證，讓她在波蘭繼續當跑手。菲裔美籍田徑手頒獎禮上擺「X」手勢據該名女跑手早前宣稱，她曾批評教練由於未能做足藥檢，令部份運動員未能參賽，令她被迫出戰從未練習過的四百米接力賽。有報道亦指，她因在社交媒體批評政府而被除名。白俄奧委會稱，其因「情緒與精神狀態」退賽，但齊馬努斯卡婭指，說法「不實」，她並未受醫生檢查。另外，周日有二十五歲的非裔美籍田徑選手桑德斯（Raven Saunders）在推鉛球比賽的頒獎典禮上，高舉雙臂擺出「X」手勢，聲援「受壓迫的人」，成為首位在東奧做出抗議動作的選手，或面臨紀律處分。據上月最新發佈的國際奧委會準則，抗議行為的處分，將「與破壞的程度、違規行為與奧林匹克精神相左的程度成比例」。外界認為，不太可能會對在東奧抗議的運動員下重手。 ﻿