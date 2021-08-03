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紐約理髮店外爆槍擊十傷

2021-08-03 列印
　　美國紐約市皇后區一間理髮店外發生槍擊案，十人受傷，兩名疑犯事後獲兩位騎電單車的同伴接應逃去。紐約警察局局長說，其中三人是多米尼加街頭幫派 Trinitarios的成員，正調查槍手犯案動機。槍擊事件發生科羅納社區的周六晚上十一點前，據警方稱，十名傷者包括八男兩女，年齡從十九歲到七十二歲不等，均因傷勢過重住院治療，但無生命危險，而受傷最嚴重的受害者腹部受了槍傷。

　　據報，槍擊發生時，距離理髮店不遠的一間餐廳正在舉辦派對，而槍手及電單車手四人都穿著連帽運動衫。警方形容，事件為令人髮指的有預謀襲擊。





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