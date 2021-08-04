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白俄逃亡組織領袖上吊亡

2021-08-04 列印
　　當白俄羅斯奧運女跑手齊馬努斯卡婭向外界尋求庇護而各方關注之際，專門為流亡海外的白俄羅斯人提供協助的「白俄羅斯人之家」（Belarusian House）組織的領袖希紹夫（Vitaly Shishov，圖），證實其跑步時失蹤並在基輔市內一個公園內發現上吊身亡。警方正循兇殺案方向調查。另外，國際奧委會已正式對齊馬努斯卡婭的事件展開調查，並要求白俄奧委會最遲於周二就事件提交報告。

　　失蹤的是設在基輔市的「白俄羅斯人之家」（Belarusian House）組織的領袖希紹夫（Vitaly Shishov）。烏克蘭警方周二證實，他的屍體吊在其住所附近一個公園內，當局會循懷疑謀殺方向調查，亦都會調查是否有人想將死者假扮成自殺。白俄羅斯記者吉茲干周一在社交平台引述希紹夫的朋友指，他最近被人跟蹤。



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