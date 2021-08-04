美下令24俄外交官 最遲下月三日離境

數天前，美國剛宣佈已經解僱了大約二百名在美國駐俄大使館或領事館內工作的當地人，聲稱是為了配合俄羅斯當局對外國大使館招聘當地人所實施的禁令。美方作出這一連串舉動，反映兩國關係持續緊張。俄羅斯駐美大使安東諾夫指：「這些官員離開後所騰出的空缺，幾乎全部不會有其他人填補，因為美方突然收緊了批發簽證的程序。」
美國國務院發言人普賴斯證實，已向俄方提出上述要求，但他反駁其說法，又否認美方這樣做是出於報復，及此舉與美國駐俄使節團內的當地工作人員被解僱的事件有關。
成功抗疫逾一年半的澳門，遭新冠病毒入侵社區。澳門昨錄得四宗病例，為一家四口，父母前日在珠海檢測呈陽性，返澳治療，當局追查其兩名子女，結果亦呈陽性，並證實是Delta變種。女兒上月曾往西安，其間與南京關...
2021-08-04
內地官方通訊社新華社主辦的《經濟參考報》，昨早一度刊登一篇抨擊網絡遊戲是「精神鴉片」和「電子毒品」的文章，並點名騰訊旗下的遊戲《王者榮耀》。文章一登，不少內地科網股股價應聲下挫，下午刪文後跌幅收窄。騰...
2021-08-04
社交媒體Twitter周一宣佈，該公司將與美聯社和路透社合作，以更快速度為社交平台用戶提供可靠的新聞訊息和資料，藉以加強打擊網上的假新聞和資訊。 像其他社交媒體一樣，總部設在三藩市的Twitter受到來自各方的壓力，要求該公司採取更多及更有效的措施和技術，杜絕假新聞和失實資訊。今年初，Twitter已推出一項名叫「Birdwatch」的計劃，要求用戶協助辨識及查證在Twitter平台上發佈訊息和內容，以確保正確無誤。該公司宣佈，將與主流通訊社合作，當察覺到用戶就某些話題（尤其是一些爭議性和可能導致失實內容流傳的話題）進行對話時，在失實訊息在網上瘋傳之前，兩家通訊社便要實時提...
2021-08-04
位於屯門掃管笏的滿名山，樓齡約4年，屬低密度住宅，賣點之一為鄰近哈羅國際學校。是次走訪1伙4房雙套房單位，實用面積1215方呎，設有私人電梯大堂，私隱度高，一室雅致裝潢，而且向南望內園清幽景。 ...
2021-08-04
繼教育及內房遭整頓，網絡遊戲或成為中央下一目標，矛頭更直指騰訊（700）。昨有官媒發文批評網絡遊戲為「精神鴉片」及「電子毒品」，點名指騰訊旗下大熱遊戲《王者榮耀》「獨傲市場」，認為應進一步收緊對網遊的...
2021-08-04
熱刺前鋒哈利卡尼在歐洲時間周一缺操，周二亦沒有亮相。熱刺未有解釋原因，引來他的轉會揣測。即使熱刺新帥紐奴在早前訪問強調卡尼仍是球隊一員，但外電消息指他即將和球會攤牌商討去向。 卡尼沒有如預期般在周一返回球會報到，原本他應該接受病毒檢測，然後翌日歸隊訓練。歐國盃決賽之後，卡尼有三個星期時間休息，然後回到球隊。 傳利維默許今夏放人 卡尼失蹤，熱刺未有解釋原因，不過卡尼認為他和主席利維已有君子協定，就是他可以在今夏轉會離開。曼城一直想買卡尼及阿士東維拉中場基亞利殊，目前藍軍已經出價買基亞利殊，但這名中場仍然跟隨維拉開始季前集訓。 去季英超，卡尼攻入廿三球，第三次拿到聯賽神射手獎，...
2021-08-04
Eric出品的3D汽車地毯，主打度身訂造，保護車廂地台範圍比原廠地毯更廣。不過，3D地毯並非萬能，Eric亦遇過不少客人提出妙問，例如裝上3D地毯是否可以做到無塵效果？「首先，呢張係立體地毯，唔係吸塵...
2021-07-29
自從前年榮升人父後，36歲的周柏豪好努力賺奶粉錢，近年主力拍TVB劇又升呢《聲夢傳奇》導師的他，將率領一眾學員於本月12至15日假麥花臣場館舉行畢業騷。日前，柏豪現身深水埗為新劇《旁觀者》拍外景，同場...
2021-08-04
澳門過去一年半維持本地清零，抗疫表現出色，但病毒防不勝防，當地突然發現一家四口病例，疑女兒早前往西安活動時先染疫，帶回病毒，再傳染家人。這次病毒進入澳門社區，給香港極大啟示，若香港未來放寬與鄰近地區的跨境往來，必須採取嚴謹的防疫要求。 澳門當局找到這四宗病例前，要求二十一日內未到過外國或台灣區的澳門及非澳門居民，若從內地（十四天內到訪過河南鄭州市的人士除外）經陸路回澳，須提供七天內核酸檢測陰性證明，便可免隔離，反映澳門的入境要求稍為寬鬆，未必有效阻止病毒隨跨境人士傳入。 澳門「守關」，連續五十七天本地零確診的香港應該關注。港府由下周一起重新劃分海外地區，分為高、中、低三個風...
2021-08-04
陳國泰養在英國的「蔚藍天使」和「湖畔鄉鎮」，早前同日在古活馬場贏出二級賽葡萄酒錦標和里諾斯錦標，備受當地馬圈人所注目。日前他接受外地傳媒詳細訪問時表示，自己年幼住在馬來西亞，祖父和父親曾帶他到吉隆玻馬場觀看賽馬，因而開始對賽馬產生濃厚興趣，至九一年移居香港重新接觸賽馬，去到大約七至八年前，其父親從馬來西亞來港，父子在電視機前看直播及投注時，決定進一步投入參與，於是便申請成為香港馬會會員，然後再入紙抽馬成為馬主。 陳國泰目前除在港養有「莎皇者」、「皇者峰範」和「皇者精芯」，以及幾匹在英國出賽馬匹外，他透露另在歐洲和美國擁有十二匹兩歲馬，其中多駒血統良好，是在周歲馬拍賣會上以高...
2021-08-04