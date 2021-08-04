美下令24俄外交官 最遲下月三日離境

俄羅斯駐美大使周一透露，美國當局已下令二十四名俄羅斯外交官員最遲於九月三日離開美國。數天前，美國剛宣佈已經解僱了大約二百名在美國駐俄大使館或領事館內工作的當地人，聲稱是為了配合俄羅斯當局對外國大使館招聘當地人所實施的禁令。美方作出這一連串舉動，反映兩國關係持續緊張。俄羅斯駐美大使安東諾夫指：「這些官員離開後所騰出的空缺，幾乎全部不會有其他人填補，因為美方突然收緊了批發簽證的程序。」美國國務院發言人普賴斯證實，已向俄方提出上述要求，但他反駁其說法，又否認美方這樣做是出於報復，及此舉與美國駐俄使節團內的當地工作人員被解僱的事件有關。