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「奈雪的茶」被爆小強亂爬 股價曾暴瀉一成

2021-08-04 列印
　　內地飲品店「奈雪的茶」爆出衛生問題，致股價大瀉。官媒新華社昨日刊登一篇偵查報道，記者以「放蛇」形式，應聘其北京分店，以隱藏鏡頭拍攝到店內衛生惡劣情況。事件曝光後，飲品店已第一時間致歉，但股價仍下挫，全日大跌一成。

         　　報道揭發店內多項食品安全問題，包括使用腐爛水果、店內曱甴亂爬、印錯甚至更換產品保鮮日期標籤、不戴手套處理食材、用手指接觸杯子內壁等等，場面令人咋舌。事件曝光後輿論譁然。「奈雪的茶」官方微博昨早清晨五時刊登聲明致歉，強調公司管理層非常重視事件，第一時間成立專項工作組，連夜徹查整改涉事分店，有關分店亦暫停營業。



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