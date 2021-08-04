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蓋茲和梅琳達辦妥離婚手續 27年夫妻關係劃上句號

2021-08-04 列印
　　微軟集團創辦人比爾．蓋茲和梅琳達（Melinda Gates）已於周一辦妥離婚手續，正式結束持續了二十七年的夫妻關係。據美國有線新聞網絡（CNN）報道，法官已經正式批准兩人離婚。周一提交上西雅圖京格縣法院的文件，並沒有披露兩人達成離婚協議的內容和細節。法庭也沒有就兩人的財產、物業和贍養費等方面的問題，作出裁決。法庭指出，比爾．蓋茲和梅琳達一定要遵守離婚合約的條款，但那份合約並沒有提交上京格縣法庭，因此外界無法得悉合約內容，也不知道他們如何分配財產。

　　據彭博富豪指數，比爾．蓋茲和梅琳達合共擁有資產一千五百二十億美元。如果兩人對分，每人可獲七百六十億美元。



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