美國當局公佈一份獨立調查報告，指控紐約州州長科莫涉嫌性騷擾及侵犯一批女子，在對方不自願下強吻或撫摸身體。科莫捲入性醜聞已有一段時間，他周二再度否認做過不正當行為，矢言不會下台，繼續履行州長職責。不過，美國總統拜登和眾議院女議長佩洛西公開表態，齊聲要求他辭職。調查報告指涉多名女子紐約州檢察長詹姆斯指，隸屬民主黨的科莫涉觸犯州及聯邦法例。紐約州議會議長赫斯蒂表示，州議會將會盡快完成對科莫的彈劾調查。州議會對他失去信任，他不可以再留任。十多名女子去年先後公開指控科莫，稱曾遭他輕薄和非禮，促使檢察部門調查。調查人員花了五個月時間約見近二百人，包括曾為科莫工作的州政府人員及數名自稱為受害人的女子。整個調查過程共涉數以萬計文件、文字訊息和圖片。詹姆斯在發表調查報告時說：「獨立調查委員會作出結論：州長科莫性騷擾一些女子，而他作出這種行為，涉嫌違反聯邦及州法例。」報告指，在其中一宗個案中，一名女子投訴及指控科莫對她作出不洽當行為，結果被科莫和其下屬報復。科莫拒絕下台另有一些受害女子聲稱被科莫撫摸身體、強吻及被迫坐在科莫的大腿上。有一次，莫科伸手入一名女助理的大衣內，撫摸其胸脯。科莫發表聲明，反駁調查報告：「我希望直接告訴大家，我從來沒有不恰當地觸摸任何人或者提出不恰當的性要求。我已經六十三歲，一生都在公眾的目光下度過。我的為人不是這樣的，從來都不是這樣的。」總統拜登回應記者提問時說：「我認為他（科莫）應該辭職。我仍未看過那份報告，但我仍堅持今年三月所表達的看法，即是如果指控屬實的話，他應下台。」