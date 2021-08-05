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五角大廈外圍槍擊案 警遭刺斃

2021-08-05 列印
　　華盛頓五角大廈（美國國防部總部）外圍周二發生槍擊案，一名警員被人用刀刺斃。一名涉案男子被接報到場的執法人員開槍擊斃。事件中另有數人受傷。當局正調查疑兇的背景和行兇動機。

　　事發周二早上發生。五角大樓附近一個公共交通交匯站傳來槍聲。該處位於五角大樓入口隔鄰。為安全起見，當局一度封鎖五角大樓範圍。官員說，一名在國防部當值的警員遇襲，被人揮刀刺死。當局未公佈詳情，不知道疑兇是否有目標施襲，也不知道疑兇與被殺的警員是否互相認識。



　　國防部發言人說，發生慘劇的地方，是五角大樓公共交通交匯站的其中一個巴士站，距離五角大樓入口只有數步之遙。

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