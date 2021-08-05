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FBI以女職員照作餌捉性罪犯

2021-08-05 列印
　　美國司法部發現，聯邦調查局進行臥底調查行動時，竟然利用局內的女性工作人員的照片作餌，捉拿性罪犯。很多時，被利用了照片的女職員事先毫不知情，也無人徵求她們同意。

　　司法部監督部門發表這份報告，指聯邦調查局內的後勤支援人員不合乎資格參與此類臥底行動。調查人員的手法，可能會令那些那些女職員遭遇危險。



　　聯調局作出回應，表示接受這份報告的內容，並承諾會改變政策及向調查人員發出新指引，停止使用這種手法。

　　這份調查報告並不是對聯邦調查局作出指責，也沒有詳細交代這種手法是否十分普遍。

　　查案時所用的照片，相中人都是有穿衣服的，並用技術令她們的樣貌變得模糊。不過，這些照片可能被人複製及轉發，可能會令相中人遭遇危險，成為性罪犯的目標。

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