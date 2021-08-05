FBI以女職員照作餌捉性罪犯

曾被球迷戲謔為「連美斯」的英格蘭中場連格，上季英超外借韋斯咸重生。新一季他返回曼聯效力，領隊蘇斯克查強調會留人，意味鐵錘幫難以簽入此子。 連格上季外借韋斯咸半季，攻入九球兼有五次助攻，尋回自己應有水準。新一季他返回曼聯報到，上月對昆士柏流浪的熱身賽也有入球，蘇斯克查看到之後，打算留用此子。 目前連格只餘一年合約，是否續約仍屬未知之數，如果現時放人，估計他可以賣到三千萬鎊（約三億二千五百萬港元）。 蘇B拒絕放人 連格雖則有價有市，但蘇斯克查明言不想放人：「連格回來了，他想為正選位置出力，這是最好的事情了。連格很聰明，他在上季的表現，才是真正應有水準，他在隊中可以給我們多一些選...

2021-08-05