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連場熱浪山火 希臘土耳其受衝擊

2021-08-06 列印
　　歐洲南部廣泛地區繼續受到熱浪襲擊，引發連場山火。希臘及土耳其成為重災區。希臘氣溫一度飆升至攝氏四十七點一度，幾乎觸及歐洲歷來的最高溫紀錄，並持續在高位徘徊。希臘全國各地都發生山火，消防及其他緊急部門長期處於高度戒備狀態。此外，波斯尼亞和黑山、保加利亞、意大利、羅馬尼亞、塞爾維亞和土耳其同樣受到酷熱天氣困擾。和希臘一樣，土耳其全國各地發生的山火愈燒愈烈，一些旅遊度假區被迫疏散。穆拉省和安塔利亞省的山火，至今已知最少八死。在西南部，有燃煤發電廠受損。

　　土耳其總統埃爾多安形容，正對抗史上最嚴重的山火。據悉，土耳其尋求歐洲支援，西班牙、克羅地亞、俄羅斯等先後施以援手。





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